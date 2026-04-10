Stellantis indagini chiuse sulla morte di Domenico Fatigati | si va verso il processo
Dopo due anni di accertamenti, le indagini sulla morte di un operaio di 52 anni avvenuta in un’azienda sono state concluse. L’uomo, originario di Acerra, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Le autorità hanno concluso le verifiche e si preparano a procedere con eventuali azioni legali. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni locali.
Ci sono voluti due anni. Ora le indagini sulla morte di Domenico Fatigati, operaio di 52 anni originario di Acerra, sono chiuse. Il pubblico ministero titolare dell'inchiesta ha ravvisato delle responsabilità e ha trasmesso gli atti al Gip Giulio Argenio. Si attende ora la fissazione dell'udienza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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