Stellantis indagini chiuse sulla morte di Domenico Fatigati | si va verso il processo

Dopo due anni di accertamenti, le indagini sulla morte di un operaio di 52 anni avvenuta in un’azienda sono state concluse. L’uomo, originario di Acerra, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Le autorità hanno concluso le verifiche e si preparano a procedere con eventuali azioni legali. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni locali.