Morte di Tania ora l' accusa per il compagno è di omicidio volontario | Selmi ha voluto ucciderla

Lunedì a Bologna si è svolta l’udienza preliminare riguardante la morte di Tania Bellinetti. Il pubblico ministero ha riformulato l’imputazione, accusando il compagno della donna di omicidio volontario. Durante l’udienza, sono state ascoltate le testimonianze e sono stati presentati i nuovi elementi che supportano l’accusa. La decisione sulla convalida dell’ipotesi di reato sarà presa nelle prossime settimane.

Bologna, 19 marzo 2026 – Morte di Tania Bellinetti, udienza preliminare davanti al gup Roberta Malavasi: l'accusa viene riformulata in omicidio volontario. In origine Faiez Selmi, 38 anni, il compagno di Tania Bellinetti, era accusato di omicidio preterintenzionale, ma questa mattina il pm Marco Forte in udienza h a cambiato il capo di imputazione, che diventa omicidio volontario aggravato dalla relazione sentimentale e dal contesto di continui maltrattamenti a cui l'imputato sottoponeva da anni la donna. Si è anche considerato il fatto che si deve ritenere sia accaduta un'azione violenta anche tenendo conto degli abituali... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte di Tania, ora l'accusa per il compagno è di omicidio volontario: "Selmi ha voluto ucciderla" Articoli correlati Omicidio a Rogoredo, si rafforza l’ipotesi di omicidio volontario: sotto accusa l’agente che ha sparatoL’ipotesi di omicidio volontario si fa sempre più concreta nell’indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso lo scorso 26 gennaio... San Severo: morte di Lucia Salcone, arrestato il marito. Accusa: omicidio volontario premeditato Secondo la contestazione fu un incidente stradale simulatoIl 27 settembre 2024 Lucia Salcone morì in incidente stradale, in territorio di San Severo. Una raccolta di contenuti su Morte di Tania ora l'accusa per il... Temi più discussi: Tania morta a Bologna, la relazione dell'esperto non scioglie i dubbi: Caduta dopo essersi sbilanciata da sola o spinta da qualcuno; Morte di Tania Bellinetti, dinamica ancora incerta; Come è morta Tania Bellinetti? Due gli scenari possibili secondo la ricostruzione tecnica; Tania Bellinetti, la relazione dell'esperto non scioglie i dubbi sulla morte a Bologna: Caduta dopo essersi sbilanciata da sola o spinta da qualcuno. Morte di Tania Bellinetti. La perizia non dà risposte: Spinta o caduta da solaLa 47enne è precipitata dal balcone, l’ex a processo per omicidio preterintenzionale. L’esame dell’esperto non scioglie i dubbi. Il fratello della vittima: Molto sfiduciato. msn.com Tania Bellinetti precipitata dal balcone a Bologna, il pm: Sua morte conseguenza dei maltrattamenti dell’exLa Procura ha collegato la morte di Tania Bellinetti, la 47enne precipitata l’8 aprile scorso dal balcone della sua casa a Bologna, ai maltrattamenti dell’ex Selmi Faiez. Chiuse le indagini, l’uomo è ... fanpage.it SANTA GELTRUDE DA NIVELLES PATRONA DEI GATTI. (di Tania Perfetti) 1. Mentre tutta l’attenzione oggi è focalizzata sulla ricorrenza di San Patrizio, voglio rendere tributo a Santa Gertrude di Nivelles che si contende il patronato del 17 marzo insieme con - facebook.com facebook Tania Bellinetti, la relazione dell'esperto non scioglie i dubbi sulla morte a Bologna: «Caduta dopo essersi sbilanciata da sola o spinta da qualcuno» x.com