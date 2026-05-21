Hanna morta in casa a Pozzuolo Martesana pm chiede 12 anni per compagno | Fu omicidio ma non volontario
Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Pozzuolo Martesana. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 12 anni di carcere per il suo compagno, sostenendo che si sia trattato di un omicidio, anche se non volontario. La procura ha deciso di riqualificare il reato da omicidio volontario a preterintenzionale. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario che si sta svolgendo davanti al tribunale.
Milano, 21 maggio 2026 – Riqualificare il reato da omicidio volontario a preterintenzionale e condannare a 12 anni di reclusione Marek Konrad Daniec, questa la richiesta della pm di Milano Francesca Crupi nei confronti del 43enne camionista polacco imputato davanti alla Corte d'Assise per la morte della compagna Hanna Herasimchyk. Il corpo senza vita della 46enne, bielorussa, in passato ballerina, fu trovato il 13 giugno 2024 in un appartamento a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. La scarcerazione dopo la perizia. L'uomo, a fine febbraio, era stato scarcerato e messo ai domiciliari, dopo che nel dicembre di due anni fa era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso, soffocandola, la compagna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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