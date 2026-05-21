Hanna morta in casa a Pozzuolo Martesana pm chiede 12 anni per compagno | Fu omicidio ma non volontario

Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Pozzuolo Martesana. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 12 anni di carcere per il suo compagno, sostenendo che si sia trattato di un omicidio, anche se non volontario. La procura ha deciso di riqualificare il reato da omicidio volontario a preterintenzionale. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario che si sta svolgendo davanti al tribunale.

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