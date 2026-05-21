Morte del piccolo Domenico | nuovo interrogatorio per la chirurga Bergonzoni
Nella giornata di oggi si è svolto un secondo interrogatorio di circa due ore per Emma Bergonzoni, la cardiochirurga coinvolta nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. La dottoressa è accusata di omicidio colposo e falso in relazione alla vicenda, che riguarda il decesso di un bambino di due anni avvenuto dopo un tentativo di trapianto di cuore che non ha avuto successo. L'interrogatorio si inserisce in un’indagine che prosegue senza ulteriori dettagli pubblici.
È durato poco più di due ore l'interrogatorio bis preventivo di Emma Bergonzoni, la cardiochirurga indagata per omicidio colposo e falso in relazione alla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto al termine di un calvario scaturito da un trapianto di cuore fallito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Caso Domenico Caliendo, interrogatorio per Oppido e Bergonzoni - Storie italiane 21/05/2026
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