Morte del piccolo Domenico | nuovo interrogatorio per la chirurga Bergonzoni

Nella giornata di oggi si è svolto un secondo interrogatorio di circa due ore per Emma Bergonzoni, la cardiochirurga coinvolta nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. La dottoressa è accusata di omicidio colposo e falso in relazione alla vicenda, che riguarda il decesso di un bambino di due anni avvenuto dopo un tentativo di trapianto di cuore che non ha avuto successo. L'interrogatorio si inserisce in un’indagine che prosegue senza ulteriori dettagli pubblici.

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