Morte Domenico Caliendo | nuovo interrogatorio per i due cardiochirurghi del Monaldi chiesta interdittiva sanitaria

Due cardiochirurghi del Monaldi sono stati nuovamente ascoltati in seguito alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Sono stati sottoposti a un nuovo interrogatorio, mentre il pubblico ministero ha avanzato la richiesta di interdittiva sanitaria nei loro confronti. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso e valutare eventuali responsabilità legali. Le indagini proseguono con l’obiettivo di fare luce sulla vicenda.

Nuovo interrogatorio per Oppido e Bergonzoni, i due cardiochirurghi indagati per la morte del piccolo Domenico. Chiesta dalla Procura anche l'interdittiva dalla professione sanitaria.🔗 Leggi su Fanpage.it Napoli- Aggravata posizione di 2 dei 7 medici indagati per la morte di Domenico al Monaldi Notizie correlate Morte Domenico Caliendo, nuova accusa per due medici del Monaldi: ipotesi di falso in cartella clinicaIl Nas e la Procura di Napoli ipotizzano modifiche agli orari riportati nella documentazione medica del piccolo paziente deceduto il 21 febbraio dopo... La morte di Domenico Caliendo, il Monaldi: «Sospensione dal servizio per due dirigenti medici coinvolti»«L’Azienda Ospedaliera dei Colli, acquisiti gli atti dei procedimenti disciplinari, ha assunto i provvedimenti di sospensione dal servizio di due... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Caso Domenico Caliendo: famiglia chiede analisi del cuore del bimbo morto dopo trapianto; Domenico Caliendo, il gip dice sì ai rilievi sul cuore nativo; Morte di Domenico, lite tra avvocati. Petruzzi nel mirino di un collega; Il gran premio di Agnano dedicato al piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativa di beneficenza. Morte Domenico Caliendo: nuovo interrogatorio per i due cardiochirurghi del Monaldi, chiesta interdittiva sanitariaNuovo interrogatorio per Oppido e Bergonzoni, i due cardiochirurghi indagati per la morte del piccolo Domenico ... fanpage.it Caso Domenico Caliendo, nuovo interrogatorio per i due chirurghi indagatiUn nuovo interrogatorio per il chirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni. Il giudice per le indagini preliminari Mariano Sorrentino ha fissato ... cronachedellacampania.it La ricostruzione del trapianto fallito a Domenico dai documenti interni del Monaldi e i ruoli degli indagati https://www.napolitoday.it/dossier/sanita/morte-domenico-caliendo-documenti-interni.html - facebook.com facebook