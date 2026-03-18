Napoli morte di Domenico | la Procura chiede l’interdizione per Oppido e Bergonzoni

La Procura ha richiesto l’interdizione per Oppido e Bergonzoni nell’ambito delle indagini sulla morte di Domenico Caliendo a Napoli. La vicenda riguarda il procedimento giudiziario aperto dopo il decesso del bambino e le accuse rivolte ai due sospettati. La richiesta di interdizione rappresenta un passaggio importante nelle indagini in corso. La decisione finale spetta ora all’autorità giudiziaria.

Una nuova fase si apre nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Come anticipa Il Mattino, la Procura di Napoli ha avanzato richiesta di misure interdittive nei confronti di due specialisti dell’ospedale Monaldi, coinvolti a diverso titolo nell’intervento di trapianto del cosiddetto “cuore congelato”. Si tratta del primario Guido Oppido e della cardiochirurga Emma Bergonzoni. I due professionisti risultano indagati con l’accusa di falso in relazione alla cartella clinica del bambino. Il giudice per le indagini preliminari ha già fissato per la fine del mese gli interrogatori preventivi. Sarà in quella sede che i due medici potranno fornire la propria versione dei fatti, mentre verranno esaminate anche le contestazioni formulate dal pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante e dall’aggiunto Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, morte di Domenico: la Procura chiede l’interdizione per Oppido e Bergonzoni Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica»Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Morte piccolo Domenico, Procura chiede incidente probatorio. La madre: "Voglio la verità"“Dalle carte non emerge da nessuna parte che qualcuno abbia dato l'ok per il nuovo cuore”. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli morte di Domenico la Procura... Temi più discussi: La morte di Domenico, la Regione dispone ispezione straordinaria al Monaldi per gravi criticità; Morte piccolo Domenico, ispezione straordinaria per ospedale Monaldi; Morte Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: Un'altra coppia si è rivolta a me per una morte post-trapianto; Morte del piccolo Domenico, la difesa della chirurga punta il dito su Bolzano. Morte Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica»Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli ha chiesto la misura interdittiva per due medici dell’ospedale Monaldi, che ... ilmattino.it Domenico Caliendo morto, indagati i chirurghi Guido Oppido e Emma Bergonzoni. Incongruenze nella cartella clinica: cosa è emersoMorte di Domenico Caliendo: due medici indagati anche per falso nella cartella clinica, la Procura di Napoli chiede la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio dalla ... leggo.it Le idee sono tante, tutt'altro che confondere. Perché il Napoli deve essere pronto a tutto la prossima estate - facebook.com facebook #Napoli, per #Conte sogni di mercato in Premier League: nel mirino anche #Calafiori e #Tonali x.com