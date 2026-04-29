L' avvocato della famiglia del piccolo Domenico | Oppido e Bergonzoni vogliono lo scudo penale ma non esiste

L'avvocato della famiglia del bambino coinvolto ha dichiarato che i difensori dei cardiochirurghi coinvolti intendono ottenere l’esclusione di una relazione dal fascicolo in possesso del giudice. La relazione, redatta lo scorso 30 dicembre, è stata già oggetto di sommarie informazioni testimoniali, senza che fosse stata esclusa dal procedimento. Oppido e Bergonzoni sarebbero interessati a ottenere uno scudo penale, ma questa possibilità non esiste secondo quanto affermato dall’avvocato.

"Le difese dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni stanno cercando, come hanno già fatto ma senza riuscirci con le sommarie informazioni testimoniali, di far escludere dal fascicolo nelle mani del Gip la relazione resa da Oppido il 30 dicembre scorso che costituisce il falso insieme.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico: “Un pagliacciata il sit-in per Oppido al Monaldi”Sit-in al Monaldi a sostegno del cardiochirurgo Oppido, il legale della famiglia Caliendo: gesto doloroso dopo la morte del piccolo Domenico. L'avvocato della famiglia del piccolo Domenico: “Mai accusato i medici del Monaldi, Oppido l'ha fatto”"Non siamo noi ma è stato il dottore Guido Oppido ad avere rivolto accuse ai suoi colleghi e agli infermieri che erano in sala operatoria, lo ha... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il legale della famiglia di Domenico, 'al via percorso verso verità'; Concerto per il piccolo Domenico Caliendo, la madre: Chi tocca l'avvocato Petruzzi tocca la mia famiglia; Concerto per Domenico, mamma Patrizia: Chi tocca l’avvocato Petruzzi tocca la nostra famiglia; Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico. Domenico Caliendo, l’avvocato della famiglia: «Finalmente verso la verità»Nuovi sviluppi nel caso di Domenico Caliendo: il legale della famiglia dichiara l'inizio di un percorso decisivo verso la verità, supportato da nuovi accertamenti tecnici e indagini approfondite. 2anews.it Il legale della famiglia di Domenico, 'al via percorso verso verità'Sono passati oltre quattro mesi dal trapianto e due dalla morte di Domenico, mesi durante i quali alla famiglia Caliendo-Marcolino è stata negata la verità. (ANSA) ... ansa.it A Bari l’arrivo dei due cuoricini del piccolo Domenico Caliendo - facebook.com facebook Serata Federico Barocci 1535 1612. San Domenico di Guzman riceve il Rosario x.com