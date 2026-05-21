Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, in via Carnia a Milano, un veicolo ha investito due sorelle anziane mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista, risultato poi positivo all’alcoltest, è fuggito dal luogo dell’incidente. Una delle due donne, di 75 anni, è deceduta, mentre l’altra, di 70 anni, si trova in condizioni gravi in ospedale. La polizia sta cercando di rintracciare il conducente e di raccogliere ulteriori dettagli sulla vicenda.

Milano, 21 maggio 2026 – Tragedia a Milano in via Carnia. Il dramma si è consumato nella notte a Milano dove – stando alle prime informazioni – un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 ann i che attraversavano sulle strisce, la scorsa notte, uccidendone una. L’allarme è scattato alle 21.30 di ieri. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto due ambulanze e una automedica. I soccorsi. Le due sorelle sono state soccorse e portate al Niguarda e al San Raffaele. Le condizioni di una delle due ferite sono subito apparse particolarmente critiche. La donna non ce l’ha fatta. L'altra donna (al momento l’età di vittima e ferita) è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce e scappa: una è morta, l’altra è grave

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