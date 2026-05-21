Morire per una bionda | in Europa le sigarette provocano 700mila morti all’anno e da Milano riparte la guerra al fumo

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Europa, ogni anno muoiono circa 700.000 persone per cause legate al consumo di sigarette e prodotti con nicotina. Attualmente, ci sono circa 179 milioni di consumatori di tabacco e nicotina nel continente, tra cui 12,4 milioni in Italia. La lotta contro il fumo si intensifica anche a Milano, dove si sono avviate nuove iniziative per contrastare l’uso di questi prodotti. I dati ufficiali evidenziano l’impatto di questa epidemia sulla salute pubblica, senza considerare le ripercussioni di nuovi tipi di prodotti.

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Milano, 21 maggio 2026 –  Quasi 700mila morti all'anno nell'Unione Europea a causa di un'epidemia che conta ancora 179 milioni di consumatori di tabacco e nicotina a livello continentale e ben 12,4 milioni in Italia, tra sigarette tradizionali e nuovi prodotti. È davanti a questa emergenza sanitaria che Milano sta ospitando in questi giorni la European Conference on Tobacco or Health – ECToH – il principale vertice europeo sul controllo del tabacco, con un mandato politico e scientifico chiarissimo, quello della realizzazione, e quindi della sollecitazione al mondo politico, perché si arrivi ad avere spazi liberi dalla nicotina e dalle sigarette nei centri urbani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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