Le forze di polizia hanno sequestrato un impianto che conteneva 17 tonnellate di sigarette, considerate contrabbando. L’impianto, secondo le prime stime, poteva generare circa 700mila euro di profitti ogni giorno. Le sigarette sequestrate non sono state ancora immmesse sul mercato. L’operazione rientra in un’attività di contrasto al traffico di prodotti contraffatti.

Una fabbrica «di vaste dimensioni», dotata di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di processi di produzione su larga scala, con 17 tonnellate di sigarette pronte per essere commercializzate e 8 tonnellate di tabacco triturato. È ciò che hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Palermo, su delega della Procura Europea, insieme alle Fiamme Gialle di Verona e di Padova, che hanno sequestrato lo stabilimento a Castagnaro (Verona). Oltre 2 milioni di euro il valore dell’impianto, realizzato secondo i più avanzati standard tecnologici e in grado di produrre, ogni giorno, circa 4 milioni di sigarette.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Gdf, sequestrato impianto con 17 tonnellate di sigarette: generava profitti da 700mila euro al giorno

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