Una giovane vita si spegne a soli 14 anni nel bel mezzo di un’estate che sembra scorrere tranquilla. Le voci si diffondono dalle scale, accompagnate dal rumore di passi maschili in scarpe abbottonate e di piedi femminili in sandali, mentre le gambe di seta rosa si fanno notare nell’ambiente. Nel frattempo, un ragazzo si trova intento a leggere un romanzo scritto da un autore di nome Blazevi.

“Voci scendono dalle scale, due piedi maschili in scarpe abbottonate, piedi femminili in sandali, gambe di seta rosa”. (. ) “Un sorriso timido tese un ponte attraveo la fessura della porta”. (.) “Gli imprenditori propongono la serrata in risposta allo sciopero degli edili”. Sono alcuni passaggi di Manhattan Transfer (1925) di John Dos Passos. Mi sono tornati in mente leggendo In tarda estate ( Ukasno ljeto ), romanzo croato d’esordio della giovane Magdalena Blazevi? (premio nazionale per il miglior romanzo 2023, impeccabile versione italiana di Anita Vuco ). Dos Passos è, probabilmente, il primo scrittore che utilizza diffusamente, esplicitamente, e in maniera originale, il linguaggio del cinema all’interno della nuova narrativa novecentesca. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Morire a 14 anni, mentre la bella estate sta a guardare. Ciccotti legge il romanzo di Blazevi?

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ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.

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