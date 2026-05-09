Rapinò anziana facendola morire marocchino condannato a 14 anni

Un uomo marocchino è stato condannato a 14 anni di carcere e a una multa di circa 2.900 euro dal Tribunale di Rovigo. La sentenza riguarda un episodio in cui ha rapinato un’anziana donna, che successivamente è deceduta. La condanna include anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante la detenzione. La vicenda si è conclusa con questa decisione giudiziaria.

Un uomo è stato condannato dal Tribunale di Rovigo a 14 anni di reclusione e euro 2.927 euro di multa, per omicidio preterintenzionale con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale durante la espiazione della pena. L’indagato (F.A. nato in Marocco nel 1992, ndr) era stato accusato il 17 luglio 2024 per aver rapinato la borsetta ad una 77enne (Lina Boscolo Forcola, NDR), mentre era in bicicletta, facendola cadere a terra e procurandole delle lesioni che si sono poi rivelate letali. La donna infatti, in seguito a vari traumi anche cranici, è morta giorni dopo la rapina. L’azione era stata vista da un passante che ha inseguito il malvivente che ha reagito usando un coltello, senza però ferirlo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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