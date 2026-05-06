GPG di Riccione 2026 al via la settimana più bella della scherma italiana | 62 anni di magia Under 14

È tutto pronto per il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy Moving, che si svolgerà a Riccione nel 2026. L’evento rappresenta la manifestazione più importante nel panorama della scherma italiana dedicata ai ragazzi under 14. La competizione coinvolge giovani atleti provenienti da diverse regioni, e si prevede una settimana ricca di incontri e sfide sportive.

Sta per cominciare il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy Moving, l’appuntamento più atteso della scherma italiana Under 14. Da giovedì 7 a giovedì 14 maggio Riccione tornerà a essere la casa del GPG, una manifestazione che dal 1963 racconta sogni, emozioni e futuro di migliaia di giovani schermidori. Il GPG non è soltanto una gara, ma una vera gesta collettiva. Nato a Roma nel 1963, passato poi da Pesaro e Rimini, dal 2012 ha trovato a Riccione la sua sede naturale. Sulle pedale del PlayHall saliranno bambini e ragazzi provenienti da tutta Italia, accompagnati da famiglie, maestri, società, arbitri e appassionati.🔗 Leggi su Sportface.it

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