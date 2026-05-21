Una giovane vita si spegne all’età di 14 anni, mentre la stagione estiva prosegue senza sosta. Nelle strade, si sentono passi che scendono dalle scale, con suoni di scarpe eleganti e sandali leggeri. Un romanzo di Blaževi viene letto, mentre intorno si svolgono scene di vita quotidiana. La morte improvvisa di questa adolescente ha attirato l’attenzione, e si stanno raccogliendo testimonianze e dettagli per chiarire le circostanze. La vicenda si inserisce in un quadro di eventi che richiedono approfondimenti.

“Voci scendono dalle scale, due piedi maschili in scarpe abbottonate, piedi femminili in sandali, gambe di seta rosa”. (. ) “Un sorriso timido tese un ponte attraveo la fessura della porta”. (.) “Gli imprenditori propongono la serrata in risposta allo sciopero degli edili”. Sono alcuni passaggi di Manhattan Transfer (1925) di John Dos Passos. Mi sono tornati in mente leggendo In tarda estate ( Ukasno ljeto ), romanzo croato d’esordio della giovane Magdalena Blazevi? (premio nazionale per il miglior romanzo 2023, impeccabile versione italiana di Anita Vuco ). Dos Passos è, probabilmente, il primo scrittore che utilizza diffusamente, esplicitamente, e in maniera originale, il linguaggio del cinema all’interno della nuova narrativa novecentesca. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Morire a 14 anni, mentre la bella estate sta a guardare. Ciccotti legge il romanzo di Blaževi?

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ABBIAMO FATTO UN INCIDENTE STRADALE!! - by Charlotte M.

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