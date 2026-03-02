Orsara di Puglia | il più antico forno a paglia della regione compie cinquecento anni di attività ininterrotta Tre giorni di iniziative da oggi

A Orsara di Puglia, il forno a paglia più antico della regione compie cinquecento anni di attività continuativa. L’evento sarà celebrato con tre giorni di iniziative, che si svolgeranno nei giorni 2, 3 e 4 marzo. Il Comune ha diffuso un comunicato ufficiale per annunciare questa ricorrenza, che coinvolge la comunità locale e gli appassionati di storia e tradizioni.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: 1526-2026: il più antico forno a paglia della Puglia, a Orsara in provincia di Foggia, il 2-3 e 4 marzo celebrerà i suoi 500 anni di ininterrotta attività. In via Caracciolo 13, dove si trova il forno a paglia "Pane e salute", le iniziative per celebrare lo storico anniversario cominciano lunedì 2 marzo, alle 8 del mattino: per tutta la giornata, si potrà assistere alle fasi di accensione e alla cottura del pane preparato con lievito madre e farina di grani della Daunia. Martedì 3 marzo, alle ore 10, ci saranno i bambini delle scuole orsaresi a divertirsi e imparare con un laboratorio sensoriale a cui seguirà la degustazione di pizza, pizze fritte e "pizz'n'terr" con la mortadella o la nutella.