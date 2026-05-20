Il Cox18 compie 50 anni | tre giorni di festa
Il Cox18 celebra quest’anno i suoi primi cinquant'anni, un traguardo che si festeggia con tre giorni di eventi e iniziative. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione sulla storia e i cambiamenti che hanno attraversato questa realtà nel corso di mezzo secolo. Le celebrazioni coinvolgono diverse attività che coinvolgono la comunità locale, con l’obiettivo di condividere ricordi e progetti futuri. Durante i festeggiamenti si sono alternati momenti di incontri, spettacoli e testimonianze legate alla lunga storia dell’ente.
Mezzo secolo. E il pensiero fa quasi girare la testa. Figurarsi se ci si muove in orizzonti antagonisti. Nella controcultura. Dove arrivare ai cinquant’anni è davvero un piccolo miracolo. Buon compleanno allora al Cox 18 di via Conchetta, due passi dai Navigli, un pezzo vivo (e scalciante) di Milano. Oltre che punto di riferimento fondamentale nella fragile galassia dei centri sociali. Tre giorni di autocelebrazione. Legittima. Tre giorni di festa, sotto il titolo "Mezzo secolo di autogestione ". Era infatti il luglio 1976, estate torrida. L’occupazione avrebbe cambiato il tessuto cittadino, dando vita a un laboratorio politico e culturale di matrice anarchica, capace di resistere nel tempo agli innumerevoli tentativi di sgombero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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