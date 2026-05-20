Il Cox18 compie 50 anni | tre giorni di festa

Il Cox18 celebra quest’anno i suoi primi cinquant'anni, un traguardo che si festeggia con tre giorni di eventi e iniziative. La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione sulla storia e i cambiamenti che hanno attraversato questa realtà nel corso di mezzo secolo. Le celebrazioni coinvolgono diverse attività che coinvolgono la comunità locale, con l’obiettivo di condividere ricordi e progetti futuri. Durante i festeggiamenti si sono alternati momenti di incontri, spettacoli e testimonianze legate alla lunga storia dell’ente.

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