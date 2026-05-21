Negli ultimi mesi, i casi di morbillo sono aumentati notevolmente, con un incremento di tre volte rispetto al periodo precedente. Questa crescita riguarda principalmente adulti non vaccinati, in particolare persone di età compresa tra i 30 e i 40 anni. Le complicazioni cliniche tra gli adulti risultano più frequenti e gravi rispetto a quelle dei bambini, con un aumento delle ospedalizzazioni e delle condizioni di salute compromesse. La situazione ha portato a un crescente allarme tra le autorità sanitarie.

? Domande chiave Perché il virus sta colpendo proprio la fascia dei trentenni?. Come si sono trasformate le complicazioni cliniche per gli adulti contagiati?. Quali fattori hanno causato il crollo della copertura vaccinale nazionale?. Quanto aumenta il rischio di ospedalizzazione senza il richiamo vaccinale?.? In Breve Età media dei contagiati tra 28 e 31 anni.. Metà dei pazienti colpiti richiede ricovero per polmoniti o encefaliti.. Copertura vaccinale sotto la soglia di sicurezza del 95%.. Fno Tsrm e Pstrp segnalano calo fiducia per disinformazione vaccinale.. I contagi da morbillo in Italia sono triplicati nel 2026 rispetto alla stessa stagione dell’anno scorso, con oltre il 90% dei malati che non ha ricevuto la vaccinazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morbillo, i contagi triplicano: allarme per gli adulti non vaccinati

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