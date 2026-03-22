Tra marzo 2023 e maggio 2024 in Europa sono stati segnalati quasi 60mila casi di pertosse secondo l’European Centre for Disease Prevention and Control. In Italia la malattia è tornata al centro delle cronache per via del focolaio che ha colpito alcuni giocatori di calcio del Sassuolo e i casi sono in aumento e non solo tra i bambini. Il motivo è la protezione immunitaria del vaccino che tende a diminuire col tempo. Il Sassuolo e il focolaio di pertosse I casi di pertosse in Europa Cos'è la pertosse Perché i casi aumentano tra gli adulti Cosa fare e come ci si contagia Il Sassuolo e il focolaio di pertosse Negli ultimi giorni si è molto parlato di pertosse dopo il focolaio che ha colpito alcuni calciatori del Sassuolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Non solo il focolaio nello spogliatoio del Sassuolo, i casi di pertosse sono in aumento tra gli adulti

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Tutto quello che riguarda Non solo il focolaio nello spogliatoio...

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