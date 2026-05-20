Nel 2026 triplicati i casi di morbillo in Italia gli assistenti sanitari | Rischio complicanze negli adulti

Nel 2026, in Italia, i casi di morbillo sono triplicati rispetto all'anno precedente, secondo gli assistenti sanitari. La crescita dei contagi segue la tendenza registrata negli ultimi anni in Europa e negli Stati Uniti. Gli esperti evidenziano come il rischio di complicanze possa essere più grave negli adulti. La situazione preoccupa le autorità sanitarie, che monitorano attentamente l’andamento della malattia e le eventuali misure di contenimento. La diffusione del morbillo si verifica su tutto il territorio nazionale.

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