Durante un’intervista a Sky Sport, un dirigente ha commentato sulla possibile presenza di alcuni giocatori dell’attuale squadra dell’Inter in quella che ha vinto il Triplete. Ha affermato che, probabilmente, avrebbero potuto esserci alcuni elementi in più rispetto a quelli già in rosa nel 2010. La conversazione si è concentrata sulle differenze tra le due formazioni e sulla possibilità di integrare alcuni giocatori odierni in quella che è considerata una delle squadre più vincenti nella storia del club.

di Stefano Cori Moratti, intervistato da Sky Sport, ha detto la sua su chi avrebbe giocato dell’Inter attuale in quella del Triplete. Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, presente oggi all’allenamento dei nerazzurri all’Arena Civica, ha risposto a una delle domande che è stata sollevata in questione nelle ultime settimane. José Mourinho facendo i complimenti alla squadra di Cristian Chivu per il ventunesimo Scudetto ha detto che dell’Inter attuale nessuno avrebbe giocato nella sua del 20092010. Questa invece la risposta dell’ex patron a Sky Sport: Quali giocatori di questa Inter giocherebbero nell’Inter del Triplete? “Non posso fare paragoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moratti a Sky Sport: «Chi avrebbe giocato nell’Inter del Triplete? Al massimo aggiungerei qualcuno»

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