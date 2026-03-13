Moratti recrimina | L’Inter nel derby ha giocato una partita stanca dopo averlo fatto volontariamente a Como Una caz**ta infinita!

L’ex presidente dell’Inter ha commentato il rendimento della squadra nerazzurra, affermando che nel derby hanno giocato una partita stanca dopo averlo fatto volontariamente a Como. Moratti ha definito questa scelta come una “caz**ta infinita”. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, offrendo una valutazione diretta sulla situazione attuale dei nerazzurri.

