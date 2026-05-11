Un dibattito tra giornalisti ha analizzato quali giocatori dell’attuale Inter potrebbero aver fatto parte della squadra del triplete. Durante la discussione, sono stati menzionati alcuni nomi come Dimarco, Lautaro, Dumfries e Barella, che potrebbero aver avuto un ruolo in quella formazione storica. La conversazione si è concentrata sulle possibilità di inserimento di questi calciatori nella formazione di allora, senza fare riferimenti a dettagli specifici delle loro carriere o alla squadra stessa.

di Stefano Cori Biasin insieme a Trevisani e Sabatini hanno dibattuto su chi di questa Inter di Chivu avrebbe giocato in quella del Triplete. Nel corso di Pressing, trasmissione andata in onda ieri sera su Canale 5, c’è stato un dibattito inerente alla frase di Mourinho. «Mi piacciono tanti giocatori di questa Inter ma nessuno giocherebbe in quella del Triplete». Sulla questione si sono espressi Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini. Questo lo scambio di battute: FABRIZIO BIASIN: «Dimarco è un giocatore che secondo me a questo livello ci starebbe benissimo. Davanti, se devo scegliere, scelgo Lautaro. Metterei Dumfries al posto di Pandev.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin: «Chi giocherebbe nell’Inter del triplete? Dimarco, Lautaro. Metterei Dumfries. Barella»

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