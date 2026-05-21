Monza il Centro Analisi cresce | nuovi ambulatori e 15 milioni di fatturato
Il Centro Analisi di Monza ha ampliato la propria struttura con l’aggiunta di nuovi ambulatori che si estendono su 500 metri quadrati. Nel corso degli anni, il presidio, nato nel 1970, ha registrato un fatturato di 15 milioni di euro. La crescita ha portato all’introduzione di servizi specialistici ancora più diversificati, ampliando l’offerta sanitaria. Questa espansione si accompagna a un incremento della clientela e a un potenziamento delle attività diagnostiche e cliniche presenti nella struttura.
? Domande chiave Come ha fatto un piccolo presidio del 1970 a fatturare 15 milioni?. Quali nuovi servizi specialistici aggiungono i 500 metri quadrati di ambulatori?. Perché la struttura sta puntando tutto sulla medicina del lavoro?. Chi beneficerà dei nuovi percorsi clinici dedicati a insonnia e pediatria?.? In Breve Nuovo ambulatorio di 500 metri quadrati per salute maschile, pediatria e insonnia.. Attività nata nel 1970 integrata in gruppo con 150 sedi in Lombardia.. Nuovo piano dedicato alla medicina del lavoro per le aziende del territorio.. Servizi specialistici ampliati per sport, salute femminile e percorsi clinici multidisciplinari.. A Monza il Centro Analisi si espande con un nuovo ambulatorio di 500 metri quadrati, consolidando una storia che nel cuore della città conta già cinquantasei anni di attività medica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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