Monza il Centro Analisi cresce | nuovi ambulatori e 15 milioni di fatturato

Il Centro Analisi di Monza ha ampliato la propria struttura con l’aggiunta di nuovi ambulatori che si estendono su 500 metri quadrati. Nel corso degli anni, il presidio, nato nel 1970, ha registrato un fatturato di 15 milioni di euro. La crescita ha portato all’introduzione di servizi specialistici ancora più diversificati, ampliando l’offerta sanitaria. Questa espansione si accompagna a un incremento della clientela e a un potenziamento delle attività diagnostiche e cliniche presenti nella struttura.

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