L’Istituto Clinico Quarenghi celebra 60 anni nella riabilitazione | nuovi ambulatori telemedicina e l’inaugurazione del Centro Clinico a Bergamo

L’Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme compie 60 anni nel settore della riabilitazione. L’istituto ha inaugurato nuovi ambulatori e avviato servizi di telemedicina. Inoltre, è stato aperto il Centro Clinico a Bergamo. Nel 2026 si terrà il centenario della fondazione, festeggiato nel 2025.

Nel 2026 l’ Istituto Clinico Quarenghi di San Pellegrino Terme festeggia un altro importante traguardo: dopo il centenario della fondazione, celebrato nel 2025,  quest’anno raggiunge i 60 anni di specializzazione nel campo della riabilitazione. Era il  1966  quando l’allora unico presidio ospedaliero della Valle Brembana, presieduto da  Valentino Quarenghi, medico internista, figlio dei fondatori  Francesco Merino Quarenghi ed Eugenia Feriani, apre il  reparto di riabilitazione neuromotoria: una scelta che lo colloca tra i primi centri in Italia dedicati, in modo strutturato, al recupero dei disturbi del movimento. L’indirizzo verso la nuova... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

