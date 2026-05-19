Tre milioni di visitatori e nuovi investimenti green | Costa Edutainment vale 78 milioni di fatturato
Costa Edutainment ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2025, giunto alla dodicesima edizione. Negli ultimi dodici anni, l’azienda ha continuato a pubblicare rendiconti volontari sulla propria attività, fornendo dati chiari sugli sviluppi e sui risultati raggiunti. Nel corso dell’ultimo anno, l’azienda ha registrato tre milioni di visitatori e ha attirato nuovi investimenti nel settore green. Il fatturato complessivo si attesta a 78 milioni di euro.
Costa Edutainment pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2025 giunto alla dodicesima edizione: dodici anni di rendicontazione volontaria che costituiscono la traccia di un'azienda che ha scelto di rendere leggibile, anno dopo anno, la propria idea di impresa.Il gruppo, leader in Italia nella. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Foreigners Visit West Bengal | Business | Sarthak Ahuja
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