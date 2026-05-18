Monti Dauni parte il piano per un parco naturale regionale | coinvolti 29 comuni e 55mila abitanti

Nell’area dei Monti Dauni, nel foggiano, è stato avviato un progetto da parte del Gal Meridaunia per creare un parco naturale regionale. Il piano coinvolge 29 comuni e interessa una popolazione complessiva di circa 55.000 abitanti. L’obiettivo è studiare le modalità di istituzione del parco, che comprende un’area di interesse naturale e culturale all’interno della regione. La fase preliminare del progetto prevede analisi e valutazioni sul territorio.

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