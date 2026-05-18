Monti Dauni parte il piano per un parco naturale regionale | coinvolti 29 comuni e 55mila abitanti
Nell’area dei Monti Dauni, nel foggiano, è stato avviato un progetto da parte del Gal Meridaunia per creare un parco naturale regionale. Il piano coinvolge 29 comuni e interessa una popolazione complessiva di circa 55.000 abitanti. L’obiettivo è studiare le modalità di istituzione del parco, che comprende un’area di interesse naturale e culturale all’interno della regione. La fase preliminare del progetto prevede analisi e valutazioni sul territorio.
Il Gal Meridaunia ha avviato un piano di studio per istituire un parco naturale regionale nell'area dei Monti Dauni, nel foggiano. L'iniziativa coinvolge 29 comuni della Puglia per un totale di 55.491 abitanti su una superficie di quasi 1.947 chilometri quadrati. A sostenerla pubblicamente, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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