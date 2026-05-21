Montespaccato definitiva la confisca dei beni di Franco Gambacurta | il centro sportivo resta all’Asilo Savoia

La Cassazione ha confermato la confisca dei beni appartenenti a Franco Gambacurta, rendendo definitiva la decisione. Dopo otto anni di procedimenti legali, si è chiusa la vicenda relativa al centro sportivo di Montespaccato, che continuerà a essere gestito dall’Asilo Savoia. La sentenza riguarda le proprietà riconducibili all’imprenditore e si inserisce in un procedimento più ampio di sequestro finalizzato a recuperare beni ritenuti collegati a vicende giudiziarie.

La Cassazione conferma la confisca dei beni riconducibili a Franco Gambacurta. Chiusa dopo otto anni la battaglia sul Montespaccato Calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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