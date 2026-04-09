La Consulta ribadisce | la confisca dei beni è valida anche se il reato è prescritto

La Corte Costituzionale ha stabilito che la confisca dei beni può essere effettuata anche nel caso in cui il reato sia prescritto. La decisione riguarda la possibilità di procedere con la confisca indipendentemente dalla condanna definitiva o dal proscioglimento per prescrizione. Questa interpretazione si applica anche quando l’imputato viene assolto perché il reato si è prescritto, confermando la validità delle misure di confisca in tali circostanze.

Si può confiscare un bene anche se l’imputato è stato prosciolto per avvenuta prescrizione del reato. La Corte costituzionale ha ribadito che non c’è violazione del principio di presunzione di innocenza se il giudice d’appello decide di confermare una confisca all’imputato prescritto perché la misura patrimoniale non implica responsabilità penale. La Consulta si è pronunciata su un ricorso della Corte d’appello di Lecce che aveva sollevato delle questioni relative a un giudizio sull’applicazione di una confisca urbanistica per una lottizzazione abusiva finita penalmente nel nulla grazie alla prescrizione. La Corte costituzionale ha sottolineato che la decisione sull’impugnazione “ai soli effetti della confisca non si pone in contrasto con il c. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Consulta ribadisce: la confisca dei beni è valida anche se il reato è prescritto Dopo il sequestro da un milione di euro arriva la confisca dei beni per la famiglia oggetto dell'operazione Game OverDopo il sequestro da quasi un milione di euro arriva anche la confisca dei beni della famiglia di Pescara oggetto dell'operazione Game Over. La confisca dei beni mafiosi, l'allarme di Cracolici: "Bisogna superare i problemi della legge 109""La legge 109 del 1996 che oggi compie trent’anni ha aperto una frontiera nel contrasto alla criminalità organizzata, con il riuso sociale dei beni... Temi più discussi: Aborto. La Consulta: Le Regioni non possono escludere gli obiettori dai concorsi pubblici; Piazza Cittadella. La Consulta attacca l’amministrazione Tarasconi: Percorso partecipativo tardivo e insufficiente; Consulta ambientale a Foggia, il comitato La Società Civile attacca: Ridotta a foglia di fico; INTERCETTAZIONI LEGITTIME, CONSITALIA: BENE LA CONSULTA, PREVALE LA TRASPARENZA NEL RISPETTO DELLE REGOLE. Dipendenti statali, la Consulta torna a bocciare il TFS a rate(Teleborsa) - La Consulta ribadisce il suo no al pagamento del Trattamento di fine Servizio dei dipendenti pubblici in forma rateizzata, ma nello stesso tempo non impone l'immediata cancellazione ... borsaitaliana.it E la Consulta avverte le Camere: La Carta non si toccaIl presidente invoca l'abuso d'ufficio. La sinistra accusa Nordio. Fdi: Tutto falso ... msn.com Sugli istituti di partecipazione democratica serve coerenza e rispetto degli impegni. Piero Lacorazza, capogruppo Pd, richiama alla responsabilità dopo la decisione della Consulta e ribadisce la necessità di regole condivise per dare finalmente attuazione agli - facebook.com facebook