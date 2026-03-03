Confisca definitiva per il patrimonio della famiglia Di Rauso Rapporti diretti col clan dei Casalesi

Una decisione giudiziaria ha reso definitiva la confisca del patrimonio appartenente alla famiglia Di Rauso, un imprenditore scomparso alcuni anni fa. La procedura si basa su rapporti diretti con il clan dei Casalesi, secondo quanto stabilito nei processi. La confisca riguarda beni e proprietà che sono stati giudicati legati alle attività criminali. La vicenda si conclude con questa misura definitiva.

Diventa definitiva la confisca del patrimonio riconducibile all’imprenditore Stefano Di Rauso, scomparso alcuni anni fa. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dalla moglie Beatrice De Simone e dai figli Michele, Giuseppe e Maria Loredana contro il decreto già confermato in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Perugia, maxi confisca a un imprenditore: "Vicino al clan dei Casalesi"Partecipazione, immobili e conti correnti di 9 società con sedi nelle provincie di Milano, Verona, Massa Carrara, Pistoia, Forlì e Pordenone nonché...

Imprenditore "vicino al clan dei Casalesi", maxi confisca da 5 milioni di euroLa Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e la guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro e contestuale confisca, disposto dal...

I NOMI. Confisca definitiva da 25 milioni di euro agli eredi del re del cemento di CAPUACASERTACE STA PER CAMBIARE PER SEMPRE: TE LO SPIEGA IL DIRETTORE GIANLUIGI GUARINO – CLICCA E GUARDA IL VIDEO CAPUA – La seconda sezione della Corte di Cassazione, presidente Angelo Caputo, ha respint ... casertace.net

Confiscato il 'tesoretto' da 1,5 milioni di euro al genero del boss dei BelforteSotto chiave due unità immobiliari, quattro società con annessi beni strumentali, tra cui 'La Baita Braceria', diversi rapporti finanziari e bancari, autovetture ed un’imbarcazione ... casertanews.it

Dopo la condanna definitiva disposta dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere arriva anche la conseguente confisca di un milione di euro da parte della Guardia di Finanza per due imprenditori del Casertano che rispondevano del reato di indebita percezio - facebook.com facebook

