Montesarchio parte il countdown | svelato il calendario dello Shalom

A Montesarchio è stato annunciato il calendario ufficiale del torneo dello Shalom, con le date delle partite già fissate. L'evento sportivo coinvolge numerosi giovani calciatori provenienti dalla zona, molti dei quali hanno iniziato a giocare in questa competizione. Le partite si svolgeranno nel corso delle prossime settimane, seguendo un programma stabilito e condiviso con tutte le squadre partecipanti. L'obiettivo è promuovere lo sport locale e favorire la crescita dei talenti emergenti.

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? Domande chiave Quali sono le date chiave del nuovo calendario dello Shalom?. Chi sono i grandi calciatori nati proprio in questo torneo?. Come ha organizzato Nunzio Raffio il ritorno della manifestazione?. Perché la FIGC ha voluto premiare i dirigenti del Giada Club?.? In Breve Partecipazione di Carmine Zigarelli, Pasqualino Di Marco e delegato CONI Mario Collarile.. Nunzio Raffio illustra la memoria storica e il valore formativo del torneo.. Presenza del Giada Club di Montesarchio e del presidente arbitri Daniele Mazzulla.. Moderazione dell'incontro affidata al giornalista beneventano Alfredo Salzano nella sala Amicolibro.. Il sindaco Carmelo Sandomenico ha accolto i rappresentanti dello sport nella sala Amicolibro della Biblioteca Comunale di Montesarchio per svelare il calendario del 41esimo Trofeo Shalom. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesarchio, parte il countdown: svelato il calendario dello Shalom ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Svolta la presentazione ufficiale del 41esimo Trofeo Shalom: svelato il calendarioTempo di lettura: < 1 minuto A fare gli onori di casa alla Presentazione Ufficiale del 41° TROFEO SHALOM è stato il Sindaco Carmelo Sandomenico di... Montesarchio ospita il 41° Trofeo Shalom: il torneo di calcio giovanile sannita torna protagonistaTempo di lettura: 3 minutiCresce l’attesa per il 41° Trofeo Shalom, storico torneo di calcio giovanile organizzato dall’ASD Shalom di Benevento...