Montemurlo tutto pronto per l’inaugurazione del ponte sul torrente Funandola

A Montemurlo, il ponte che attraversa il torrente Funandola in via Prato è stato completato e si avvicina la data ufficiale dell’inaugurazione. La struttura, realizzata con materiali moderni, è stata sottoposta a verifiche tecniche finali e si prepara a essere aperta al pubblico. La cerimonia si terrà nei prossimi giorni, con la presenza delle autorità locali. La nuova infrastruttura collega due zone della città e dovrebbe migliorare la viabilità in quell’area.

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Montemurlo (Prato), 21 maggio 2026 - Tutto pronto per l’inaugurazione del ponte sul torrente Funandola di via Prato. La realizzazione del nuovo collegamento stradale tra via Prato e via Scarpettini è finalmente realtà. Sarà inaugurato sabato 23 maggio alle ore 11,30 il nuovo ponte sul torrente Funandola e il prolungamento del collegamento viario. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla viabilità, Valentina Vespi. L'opera fa parte dei lavori di urbanizzazione primaria legati al permesso di costruire della società Marini Industrie Spa. L'intervento avrà positive ricadute sul comparto industriale e artigianale della zona ed ha visto la realizzazione di diverse opere che miglioreranno la viabilità e la sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montemurlo, tutto pronto per l’inaugurazione del ponte sul torrente Funandola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tutto pronto per l'inaugurazione di piazza dei Fagioli e della statua della Donna del PantanoConto alla rovescia a Cellole per l'inaugurazione di piazza dei Fagioli e della statua della Donna del Pantano. Vallesaccarda, tutto pronto per l'inaugurazione della nuova fontanaLo spazio urbano vallesaccardese si arricchisce di un gesto che porta con sé un messaggio importante per tutti noi: le nostre azioni quotidiane,... Montemurlo, tutto pronto per l’inaugurazione del ponte sul torrente FunandolaIl 23 maggio il taglio del nastro col sindaco Simone Calamai e l’assessore Valentina Vespi. L'opera fa parte dei lavori di urbanizzazione primaria attuati dalla società Marini Industrie SpA. In zona a ... lanazione.it Montemurlo, successo di pubblico e oltre 500 aquiloni per la festa di primaveraHanno colorato il cielo sopra piazza della Repubblica, successo anche per l’evento parallelo della giornata con la Protezione Civile in piazza Donatori ... msn.com