Vallesaccarda tutto pronto per l' inaugurazione della nuova fontana

A Vallesaccarda si prepara l’inaugurazione di una nuova fontana nel centro cittadino. La cerimonia si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà le autorità locali e la comunità. La fontana rappresenta un intervento di riqualificazione dello spazio pubblico e punta a migliorare l’aspetto estetico e funzionale della zona. La realizzazione dell’opera è stata preceduta da lavori di sistemazione e restauro.

Lo spazio urbano vallesaccardese si arricchisce di un gesto che porta con sé un messaggio importante per tutti noi: le nostre azioni quotidiane, anche le più piccole, hanno conseguenze immense per il nostro futuro. Siamo quindi tutti chiamati ad un maggiore rispetto per il nostro ambiente, a non.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Curiosità, tutto pronto per l'inaugurazione della nuova Madegra a SalernoConto alla rovescia, per il taglio del nastro dei nuovi locali della Madegra, il noto locale in piazza della Concordia. Tutto pronto per l'inaugurazione di piazza dei Fagioli e della statua della Donna del PantanoConto alla rovescia a Cellole per l'inaugurazione di piazza dei Fagioli e della statua della Donna del Pantano.