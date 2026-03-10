Tutto pronto per l' inaugurazione di piazza dei Fagioli e della statua della Donna del Pantano

A Cellole, si avvicina il momento dell'inaugurazione di piazza dei Fagioli e della statua della Donna del Pantano. L'evento è programmato per la giornata prevista, con le autorità che parteciperanno alla cerimonia. La piazza e la statua saranno aperte al pubblico subito dopo la cerimonia ufficiale. L'inaugurazione è attesa da residenti e visitatori della zona.

Conto alla rovescia a Cellole per l'inaugurazione di piazza dei Fagioli e della statua della Donna del Pantano. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia pubblica che si terrà il 12 marzo alle 10:30 presso il parcheggio di via Leonardo. "La piazza dei Fagioli è un luogo che ha sempre avuto un ruolo importante nella vita della nostra comunità - dichiara il sindaco Guido Di Leone -. Un tempo qui si svolgeva il Mercato dei Fagioli e oggi riacquista il suo nome e la sua identità, nel segno della tradizione, della memoria e delle nostre radici". Nella stessa piazza sarà installata una statua raffigurante la Donna del Pantano, dedicata a tutte le donne che, con sacrificio e grande dignità, hanno lavorato per sostenere le proprie famiglie.