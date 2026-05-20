Addio a Cenzina volto della fede semplice di un’intera comunità
A Montemesola si è spenta una donna che, per molti anni, è stata un punto di riferimento per la comunità locale. La sua figura era conosciuta per il modo semplice e genuino di esprimere la fede, diventando un volto riconoscibile tra i residenti. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il paese, dove era considerata una presenza costante e familiare. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata nel tempo.
Tarantini Time Quotidiano A Montemesola se n’è andata una di quelle persone che sembrano appartenere per sempre al paese, quasi fossero parte della sua memoria collettiva. È morta all’età di 86 anni Maria Vincenza Lupoli, per tutti semplicemente “Cenzina”. Un nome che, pronunciato tra le strade del paese, richiama immediatamente il ricordo di intere generazioni cresciute tra catechismo, preghiere imparate a memoria, piccoli rimproveri e grandi insegnamenti di vita. Per decenni è stata la catechista di tantissimi bambini di Montemesola. Una presenza costante, rigorosa, profondamente credente. Durante la catechesi era severa, inflessibile quando si trattava di educazione e rispetto, ma dietro quella compostezza c’era una donna capace di un affetto autentico, silenzioso, quasi materno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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