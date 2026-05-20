Addio a Cenzina volto della fede semplice di un’intera comunità

A Montemesola si è spenta una donna che, per molti anni, è stata un punto di riferimento per la comunità locale. La sua figura era conosciuta per il modo semplice e genuino di esprimere la fede, diventando un volto riconoscibile tra i residenti. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il paese, dove era considerata una presenza costante e familiare. La notizia ha suscitato cordoglio tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata nel tempo.

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