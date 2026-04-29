Metaponto piange suor Maria | addio alla guida tra fede e scuola

A 87 anni, suor Maria Roversi è morta lo scorso 28 aprile presso l'ospedale di Potenza. La religiosa ha trascorso vent’anni alla guida dell’Istituto Monsignor Pecci e della parrocchia di Metaponto, lasciando un ricordo importante nella comunità locale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i cittadini e le persone che hanno condiviso con lei un lungo cammino di fede e servizio.

? Cosa sapere Deceduta a 87 anni l'ospedale di Potenza suor Maria Roversi lo scorso 28 aprile.. La religiosa ha guidato l'Istituto Monsignor Pecci e la parrocchia di Metaponto per vent'anni.. La comunità di Metaponto e il mondo accademico dell’Istituto Monsignor Pecci piangono la scomparsa di suor Maria Roversi, deceduta lo scorso 28 aprile all’Ospedale di Potenza all’età di 87 anni. La notizia del decesso della religiosa, nata a Borgosatollo il 4 gennaio 1939, ha colpito profondamente chi ha condiviso con lei decenni di cammino spirituale e impegno sociale. Suor Maria, appartenente all’Istituto delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo, è stata una figura centrale per l’Arcidiocesi di Matera-Irsina fin dall’ottobre del 2002, quando si è unita alla piccola comunità religiosa stabilitasi a Metaponto nel 1999.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metaponto piange suor Maria: addio alla guida tra fede e scuola Notizie correlate San Vito piange Fernanda Benvenuto: un ultimo addio tra fede e carità? Cosa sapere Esequie di Fernanda Benvenuto a San Vito martedì 28 aprile presso il Santuario. Per 18 anni superiora della Piccola famiglia di Santa Teresa, Ravenna piange suor Maria Teresa GrilliIeri mattina, all'età di 91 anni, se n'è andata suor Maria Teresa Grilli, per 18 anni superiora delle suore della Piccola famiglia di Santa Teresa di... Panoramica sull’argomento Metaponto (MT), addio a suor Maria RoversiÈ morta a Potenza suor Maria Roversi, 87 anni, docente di Liturgia all’Istituto Mons. Pecci e figura di riferimento per la comunità ecclesiale di Metaponto. Funerali il 30 aprile alle 10.30 nella ch ... trmtv.it Articoli con argomento: ‘Roversi’È morta a Potenza suor Maria Roversi, 87 anni, docente di Liturgia all’Istituto Mons. Pecci e figura di riferimento per la comunità ecclesiale di Metaponto. Funerali il 30 aprile alle 10.30 nella ch ... trmtv.it