In queste settimane, il giornalista ha deciso di parlare alle persone senza utilizzare appunti, slogan o promesse irrealizzabili. Ha scelto di guardare negli occhi chiudendo le parole a fatti concreti. La sua intenzione è stata quella di comunicare in modo diretto, senza filtri o artifici, cercando di trasmettere un messaggio di serietà e trasparenza. Questa scelta si inserisce nel contesto di un momento in cui l’attenzione pubblica si concentra sulla politica locale.

Tarantini Time Quotidiano di Michele Guida In queste settimane ho scelto di parlare guardando le persone negli occhi, senza fogli scritti da altri, senza slogan costruiti a tavolino, senza promesse impossibili. Ho scelto di raccontare quello che vedo ogni giorno vivendo questo paese e quello che voglio continuare a fare insieme a una squadra che negli anni ha dimostrato di saper trasformare le parole in fatti. Il 24 e il 25 maggio Montemesola sarà chiamata a una scelta importante. Non si voterà soltanto un simbolo o una lista. Si voterà l’idea di paese che vogliamo costruire da domani. Da una parte c’è chi racconta un paese fermo, spento, mediocre. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - “Montemesola merita serietà, non giochi politici”: l’appello al voto di Michele Guida

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