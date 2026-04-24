A Salerno, Fratelli d’Italia ha nominato Michele Sarno come nuovo rappresentante del partito in vista delle elezioni amministrative di maggio. La decisione fa parte di un riassetto interno volto a rafforzare la posizione del partito in vista del voto previsto tra il 24 e il 25 maggio. La guida di Sarno sostituisce quella precedente, con l’obiettivo di preparare al meglio la campagna elettorale.

? Cosa sapere Michele Sarno assume la guida di Fratelli d'Italia a Salerno per le amministrative.. Il riassetto serve a stabilizzare il partito in vista del voto 24-25 maggio.. L’avvocato Michele Sarno assume la guida di Fratelli d’Italia a Salerno con l’obiettivo di stabilizzare l’organizzazione politica locale in vista delle prossime sfide elettorali del 24 e 25 maggio. Il movimento ha deciso di cambiare assetto proprio mentre la città si prepara al voto amministrativo. La decisione è stata formalizzata dalla commissaria provinciale Imma Vietri, che ha scelto l’ex consigliere comunale per ricoprire il ruolo di commissario cittadino. Questo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, FdI cambia rotta: Michele Sarno guida il partito verso il voto

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