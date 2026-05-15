Violenza sessuale e consenso Tassinari FdI | Il tema merita serietà e non semplificazioni

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la riunione della Commissione Pari Opportunità di giovedì, si è discusso in modo approfondito sulla mozione presentata dall’opposizione riguardante la violenza sessuale e il consenso. La seduta ha permesso di esaminare il tema con maggiore dettaglio rispetto alle semplici differenze tra consenso e dissenso, offrendo un confronto più completo tra i vari punti di vista. La discussione si è concentrata sulla necessità di affrontare la questione con serietà, evitando semplificazioni.

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“La seduta di giovedì della Commissione Pari Opportunità è stata estremamente utile perché ha consentito di affrontare il tema della mozione presentata dall’opposizione in modo molto più ampio e approfondito rispetto alla sola contrapposizione tra consenso e dissenso”. Lo afferma la presidente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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