Violenza sessuale e consenso Tassinari FdI | Il tema merita serietà e non semplificazioni
Durante la riunione della Commissione Pari Opportunità di giovedì, si è discusso in modo approfondito sulla mozione presentata dall’opposizione riguardante la violenza sessuale e il consenso. La seduta ha permesso di esaminare il tema con maggiore dettaglio rispetto alle semplici differenze tra consenso e dissenso, offrendo un confronto più completo tra i vari punti di vista. La discussione si è concentrata sulla necessità di affrontare la questione con serietà, evitando semplificazioni.
“La seduta di giovedì della Commissione Pari Opportunità è stata estremamente utile perché ha consentito di affrontare il tema della mozione presentata dall’opposizione in modo molto più ampio e approfondito rispetto alla sola contrapposizione tra consenso e dissenso”. Lo afferma la presidente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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