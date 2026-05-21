montelparo al voto servizi per le famiglie

A Montelparo si vota per i servizi dedicati alle famiglie. Fabio Antolini, 38 anni, giornalista reporter, è il candidato sindaco sostenuto dalla lista ‘Montelparo Radici e Futuro’. La campagna elettorale si concentra sulle proposte di miglioramento dei servizi pubblici e sul supporto alle famiglie del territorio. La consultazione si svolgerà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di scegliere chi guiderà il paese nei prossimi anni.

Fabio Antolini 38 anni, giornalista reporter, è il candidato sindaco a capo della lista ‘Montelparo Radici e Futuro’. Perché candidarsi? "La ragione principale della mia candidatura è il legame con il mio territorio e la sua gente, la scelta non è stata una mia ambizione personale, ma la risposta ad un senso di responsabilità perché la richiesta è arrivata da un gruppo di giovani e di persone che rappresentano una parte della cittadinanza che dopo 16 anni guidati dalla stessa amministrazione aspira ad un cambiamento per il paese e il territorio, chiede maggiore partecipazione, più trasparenza nelle decisioni e nei progetti, nuove energie e una visione della politica più inclusiva e costruttiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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