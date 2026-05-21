Montelparo al voto Focus su turismo e lavori

A Montelparo si vota per le elezioni comunali, con il candidato sindaco uscente che ha già ricoperto tre mandati consecutivi. Il candidato ha 68 anni, è pensionato e si presenta con una lista che punta sul rilancio del turismo e sulla creazione di nuovi posti di lavoro. La campagna elettorale si concentra su questi temi, mentre gli altri candidati presentano le proprie proposte per la gestione del paese. La consultazione si svolge nei prossimi giorni, con una decisione che determinerà il futuro amministrativo locale.

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Marino Screpanti, sindaco uscente al terzo mandato consecutivo, 68 anni, pensionato, è il candidato sindaco a capo della lista ‘Continuità e futuro per Montelparo’ Perché ricandidarsi? "Per una scelta maturata e condivisa all’interno del gruppo a cui appartengo, fatta nel segno della fiducia dei cittadini e della continuità dei tantissimi progetti avviati costantemente nel corso degli anni e mirati alla riqualificazione del paese e potenziamento dei servizi alla comunità, sempre erogati rispondendo all’impegno di garantire benessere e sviluppo". Quali i punti del programma? "In primis portare a termine tutti i lavori iniziati parte dei quali sono in dirittura di arrivo come la ricostruzione e riconversione dell’edificio ex scuole elementari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montelparo al voto "Focus su turismo e lavori" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Colere, sfida al voto: Belingheri punta su turismo e sci? Domande chiave Come cambierà il volto di Piazza Risorgimento con il nuovo progetto? Chi sono gli esperti scelti per gestire i servizi del borgo?... Lignano, via alla stagione: focus su turismo e nuove strategie? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta turistica per attirare visitatori tutto l'anno? Quali nuove strategie di comunicazione useranno gli...