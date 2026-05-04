A Lignano è iniziata la nuova stagione turistica, con attenzione rivolta all’offerta e alle strategie di promozione. Le strutture ricettive stanno introducendo modifiche per attrarre visitatori in diversi periodi dell’anno, mentre gli operatori locali stanno adottando nuove modalità di comunicazione per raggiungere un pubblico più ampio. Questa fase segna un tentativo di rendere più duratura l’affluenza di turisti nella zona.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta turistica per attirare visitatori tutto l'anno?. Quali nuove strategie di comunicazione useranno gli operatori locali?. Perché la memoria del terremoto del 1976 influenza il turismo attuale?. Come faranno le istituzioni a rendere Lignano un polo europeo?.? In Breve Partecipano al forum Anna Cisint, Sergio Emidio Bini, Maddalena Spagnolo e Igor Treleani.. Mauro Bordin richiama la solidarietà della comunità durante il terremoto del 1976.. L'obiettivo strategico mira a rendere Lignano un polo turistico per l'intero continente europeo.. Il piano prevede eventi per coinvolgere giovani e famiglie durante tutto l'anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lignano, via alla stagione: focus su turismo e nuove strategie

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