Colere sfida al voto | Belingheri punta su turismo e sci

Il candidato Belingheri ha annunciato di puntare sul turismo e sullo sci come priorità della sua campagna. La proposta prevede interventi sul miglioramento delle strutture per attrarre visitatori e appassionati di sport invernali. Sono stati selezionati alcuni esperti per gestire i servizi nel borgo. Una delle questioni principali riguarda le trasformazioni che interesseranno Piazza Risorgimento con il nuovo progetto. La campagna elettorale si fa caratterizzare da tensioni e confronti aperti sui temi della mobilità e dello sviluppo locale.

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? Domande chiave Come cambierà il volto di Piazza Risorgimento con il nuovo progetto?. Chi sono gli esperti scelti per gestire i servizi del borgo?. Come influirà lo sviluppo degli impianti sciistici sui servizi ai residenti?. Quali strategie serviranno per attirare nuove famiglie nella Valle di Scalve?.? In Breve Sfida elettorale tra Alex Belingheri e l'attuale sindaco Gabriele Bettineschi il 24-25 maggio.. Belingheri punta sul rilancio del comprensorio sciistico per attrarre nuovi capitali e finanziamenti.. Piano urbanistico prevede recupero Piazza Risorgimento, nuovi percorsi pedonali e gestione dissesti idrogeologici.. Programma sociale include assistenza digitale agli anziani e mantenimento servizi essenziali come la banca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colere, sfida al voto: Belingheri punta su turismo e sci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Alex Belingheri candidato sindaco a Colere: “Notevole potenziale di sviluppo” Salento al voto: 21 comuni in sfida tra turismo e nuovi sindaci? Cosa sapere 21 comuni della provincia di Lecce votano tra il 24 e il 25 maggio.