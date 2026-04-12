Siamo come gatti davanti al teorema di Pitagora | Nello Cristianini spiega perché l'IA può superarci

Nello Cristianini ha commentato la crescente presenza dell'intelligenza artificiale, sottolineando come questa tecnologia possa superare le capacità umane in certi ambiti. Ha paragonato questa relazione a quella tra gatti e il teorema di Pitagora, evidenziando la complessità del rapporto tra uomo e macchina. La discussione riguarda il ruolo dell'IA nelle nostre vite, lasciando aperta la domanda su quale direzione possa prendere questa evoluzione tecnologica.

L'IA sta diventando una presenza sempre più rilevante nelle nostre vite, eppure non sappiamo ancora cosa aspettarci: sarà una rivoluzione positiva o l'inizio di una nuova era dove quella umana non sarà più la forma d'intelligenza dominante? Fanpage.it ne ha parlato con Nello Cristianini, professore dell'Univerisità di Bath: "L'IA non ha coscienza ma potrà fare cose che forse non riusciamo nemmeno a immaginare".🔗 Leggi su Fanpage.it

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