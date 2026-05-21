Monteleone | ricovero per un tagliando torna in onda lunedì

Un noto giornalista ha interrotto temporaneamente le sue attività a causa di un intervento medico improvviso. Dopo essere stato ricoverato, ha trascorso alcuni giorni in ospedale prima di tornare in onda. Durante il ricovero, ha ricevuto numerose critiche sui social media, alle quali ha risposto attraverso un messaggio pubblico. La sua assenza si è protratta fino a lunedì, quando ha ripreso regolarmente il suo lavoro in televisione, senza ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute.

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? Punti chiave Cosa ha costretto il giornalista a fermarsi per un intervento improvviso?. Come ha reagito Monteleone alle critiche ricevute durante il ricovero?. Perché il conduttore ha deciso di riprendere il lavoro già lunedì?. Quali sono le reali cause del peggioramento della sua salute?.? In Breve Carriera iniziata nel 2010 come inviato per il programma Exit su La7.. Esperienza in Report su Rai 3 tra il 2011 e il 2013.. Ruolo principale nelle Iene su Italia 1 dal 2017 al 2024.. Attualmente conduce Linea di confine e Vite sulla linea di confine su RaiPlay.. Antonino Monteleone è stato ricoverato in ospedale dopo aver subito un intervento che ha definito come un necessario tagliando di manutenzione per la sua salute. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monteleone: ricovero per un “tagliando”, torna in onda lunedì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Antonino Monteleone in ospedale, “piccolo tagliando di manutenzione” per il giornalista Rai Leggi anche: Antonino Monteleone in ospedale, come sta il giornalista Rai ricoverato per un "tagliando di manutenzione" Antonino Monteleone ricoverato in ospedale: Per chi sperava diversamente, ne sono uscito bene. Non si mollaI piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto è in questo modo che Antonino Monteleone apre il post pubblicato qualc ... fanpage.it Antonino Monteleone ricoverato in ospedale, paura per il giornalista Rai: Non sono bastate le vostre malelingue. Ne siamo uscitiMomenti di grande apprensione per il noto giornalista Rai Antonino Monteleone, finito improvvisamente in ospedale per un problema di salute. A ... msn.com