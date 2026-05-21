Dopo il ricovero improvviso in ospedale, il giornalista Rai ha lasciato un messaggio attraverso un post social, dicendo che le malelingue non bastano per spiegare quanto accaduto. Nei giorni successivi, Monteleone è tornato a parlare pubblicamente, rispondendo alle critiche e alle polemiche sollevate durante il suo periodo di assenza. La sua dichiarazione ha fatto riferimento a motivazioni personali e a questioni di salute, senza entrare nel dettaglio.

? Punti chiave Cosa ha causato il ricovero improvviso del giornalista Rai?. Come ha risposto Monteleone alle critiche ricevute durante l'assenza?. Quando tornerà ufficialmente il conduttore sui programmi di Replay?. Perché i ritmi lavorativi hanno compromesso la salute del professionista?.? In Breve Malessere causato dai ritmi lavorativi serrati degli ultimi mesi.. Rientro previsto per lunedì prossimo sulla rete televisiva Replay.. Sostegno emotivo ricevuto dai fan tramite una storia su Instagram.. Antonino Monteleone ha rassicurato i suoi spettatori dopo il recente ricovero ospedaliero, confermando che la situazione clinica è sotto controllo e che le sue condizioni di salute sono migliorate sensibilmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monteleone dopo l’ospedale: “Non bastano le malelingue

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