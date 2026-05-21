Antonino Monteleone in ospedale | Ne siamo usciti e bene A chi sperava diversamente non sono bastate le vostre ‘malelingue'
Antonino Monteleone è stato recentemente ricoverato in ospedale. Attraverso un messaggio sui social, il giornalista ha comunicato di essere uscito dall’ospedale e in buona salute, aggiungendo che si è trattato di un breve periodo di riposo a causa degli impegni intensi degli ultimi mesi. Ha inoltre rivolto parole a chi aveva espresso dubbi o sperato in una situazione diversa, rassicurando che tutto si è risolto positivamente.
Antonino Monteleone è ricoverato in ospedale nelle scorse ore. A rassicurare fan e spettatori è stato lo stesso volto Rai con un messaggio pubblicato sui social: si è trattato di un piccolo stop dovuto ai ritmi intensi degli ultimi mesi. “I piccoli acciacchi capitano a tutti, specialmente quando si conduce una vita piena, intensa, sempre con l’acceleratore premuto”, ha scritto il giornalista. Poi il ringraziamento al personale sanitario: “Un ringraziamento sincero a tutto il personale medico e sanitario che mi ha assistito in questo piccolo ‘tagliando’ di manutenzione “. E ancora: “Ne siamo usciti, e ne siamo usciti bene. E a chi sperava diversamente, non sono bastate le vostre ‘malelingue’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
«Non sono bastate le vostre malelingue». Antonino Monteleone: cosa è successo al giornalista Rai
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Antonino Monteleone ricoverato in ospedale facebook
Antonino Monteleone in ospedale, come sta il giornalista Rai ricoverato per un tagliando di manutenzione x.com
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