Antonino Monteleone in ospedale | Ne siamo usciti e bene A chi sperava diversamente non sono bastate le vostre ‘malelingue'

Antonino Monteleone è stato recentemente ricoverato in ospedale. Attraverso un messaggio sui social, il giornalista ha comunicato di essere uscito dall’ospedale e in buona salute, aggiungendo che si è trattato di un breve periodo di riposo a causa degli impegni intensi degli ultimi mesi. Ha inoltre rivolto parole a chi aveva espresso dubbi o sperato in una situazione diversa, rassicurando che tutto si è risolto positivamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui