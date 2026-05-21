Il mondo cattolico si trova a seguire con preoccupazione le notizie sulle condizioni di salute di monsignor Camillo Ruini, che ha 95 anni. Da alcuni giorni, il cardinale emiliano si trova in condizioni considerate gravi, suscitando apprensione tra i fedeli e le persone vicine alla Chiesa. La sua salute, finora stabile, sembra aver subito un peggioramento, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La comunità religiosa attende aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.

Mondo cattolico in ansia per monsignor Camillo Ruini. Il cardinale emiliano, 95 anni, da qualche giorno versa in gravi condizioni di salute. Secondo quanto si apprende, lo storico presidente della Cei, nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio del 1931, da tempo affronta ciclicamente problemi di salute legati in particolare alla funzionalità renale. Il porporato viene assistito a casa dai medici e gli infermieri del Fas, il servizio sanitario del Vaticano. Attualmente la situazione clinica viene descritta come " impegnativa " e "complicata", a quanto si apprende. Ruini, come detto, al momento non è ricoverato. Fu portato invece d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma nel luglio del 2024 a causa di un infarto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Monsignor Ruini, ore d'angoscia: "Condizioni di salute aggravate"

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