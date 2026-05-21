Cardinale Ruini in condizioni critiche

Preoccupazione è stata espressa riguardo alle condizioni di salute del cardinale Camillo Ruini, che ha 95 anni. Secondo quanto si è appreso, negli ultimi giorni le sue condizioni sarebbero diventate più complicate. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue condizioni mediche o sulle eventuali cure in corso. La notizia è stata diffusa senza ulteriori informazioni ufficiali sulla situazione attuale del cardinale.

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Preoccupazione per il cardinale Camillo Ruini. A quanto si apprende, il porporato, 95 anni, negli ultimi giorni sarebbe in condizioni definite complicate. Non è ricoverato in ospedale ma si trova presso la sua residenza. L’ex presidente della Cei (dal 1991 al 2007) lo scorso anno era stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un dolore toracico. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cardinale Ruini in condizioni critiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il cardinale Ruini in condizioni critiche: è curato a casaSecondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri. Leggi anche: Vaticano, il cardinale Camillo Ruini in condizioni critiche Il cardinale Ruini in condizioni critiche: assistito da medici e infermieri, è curato a casa x.com Ruini in condizioni critiche, il cardinale ha scelto di essere curato in casaIl cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici ... corriereadriatico.it Il cardinale Camillo Ruini in condizioni critiche. E’ curato a casaNell’abitazione del cardinale 95enne, originario di Sassuolo, in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno ... quotidiano.net