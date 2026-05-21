Monselice alle urne corsa a tre in municipio per il dopo Bedin
Domenica 24 e lunedì 25, il comune di Monselice torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Sono tre i candidati in corsa per la carica lasciata da Giorgia Bedin, ora consigliera regionale. I nomi in lista sono Stefano Peraro, Franco Ennio e Fabio Conte. La competizione si svolge in un periodo di due giorni, con gli elettori chiamati a esprimere la propria preferenza presso i seggi aperti sul territorio.
Domenica 24 e lunedì 25 il comune di Monselice è chiamato alle urne. Tre candidati si contenderanno la poltrona di sindaco lasciata da Giorgia Bedin, ora consigliera regionale: Stefano Peraro, Franco Ennio e Fabio Conte. Il quadro politico si presenta frammentato soprattutto nel centrodestra, che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Tv7 Tg. . CORSA A TRE PER IL MUNICIPIO DI MONSELICE - Sono tre i candidati sindaco del Comune di Monselice tra i quali i cittadini potranno scegliere i prossimi 24 e 25 maggio. Il centrodestra arriva alle urne diviso mentre il mondo progressista si è coali facebook