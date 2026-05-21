Monselice alle urne corsa a tre in municipio per il dopo Bedin

Domenica 24 e lunedì 25, il comune di Monselice torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Sono tre i candidati in corsa per la carica lasciata da Giorgia Bedin, ora consigliera regionale. I nomi in lista sono Stefano Peraro, Franco Ennio e Fabio Conte. La competizione si svolge in un periodo di due giorni, con gli elettori chiamati a esprimere la propria preferenza presso i seggi aperti sul territorio.

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