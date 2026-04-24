Molise corsa alle urne | domani scade il termine per le liste

Domani alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste elettorali in 19 comuni tra Campobasso e Isernia. Le elezioni comunali sono previste per il 24 e 25 maggio e si voterà per eleggere i nuovi sindaci. La scadenza riguarda tutte le formazioni politiche e i candidati che intendono partecipare alle consultazioni. Le operazioni di deposito delle liste si svolgono in queste ore nelle rispettive sedi amministrative.

?? Cosa sapere Scadenza liste elettorali per 19 comuni tra Campobasso e Isernia domani alle ore 12. Voto per nuovi sindaci fissato per i giorni 24 e 25 maggio in Molise. La scadenza per la presentazione delle liste elettorali nei 19 comuni molisani scade domani, sabato 25 aprile alle ore 12, mentre il voto per i nuovi sindaci e consoli comunali è fissato per i giorni 24 e 25 maggio. Il fermento ha iniziato a toccare le strade della provincia di Campobasso e di Isernia, dove si prepara la tornata .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise, corsa alle urne: domani scade il termine per le liste Notizie correlate Amministrative Salerno, tra un mese scade termine per presentazione liste: cinque candidati a sindacoTempo di lettura: 2 minuti“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. Fermo, corsa al Comune: scatta il termine per le liste e il dibattito? Cosa sapere Domani alle 12 scade il termine per presentare le liste elettorali a Fermo.